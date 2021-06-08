Malatya'da vaka sayısı yüzde 60-70 oranında azaldı

Dr. Recep Bentli, kentteki korona virüs vaka sayılarının yüzde 60-70 oranında düştüğünü açıkladı.

Dr. Recep Bentli, kentte korona virüs vaka sayının yüzde 60-70 oranında düştüğünü belirterek, yoğun bakım servislerinde tedavi gören hasta sayısının ise 22 olduğunu söyledi.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Vahap Güner, beraberindeki gazetecilerle birlikte Dr. Recep Bentli'yi ziyaret etti. Ziyarette ilk olarak konuşan Güner, sağlıkçıların pandemi sürecinde olağanüstü bir performans sergilediğini belirterek, başta Bentli olmak üzere tüm sağlık camiasına müteşekkir olduklarını söyledi.

Pandemi sürecinde yerel basının desteğini her daim yakından hissettiklerini kaydeden Bentli ise "Yoğun bakım servislerinde tedavisi süren hasta sayımız 22-23'e kadar düştü. Bu rakam Eylül ayında yüzün üzerinde idi. Kasım ayında yine yüzü geçmiştik. Üçüncü dalgada da 90 civarı ile yoğun bakımda en üst sayıyı gördük. Günlük 7-8 hatta 10'unu gören vefat sayımız oluyordu, olmadığı günlerde oluyor. Şuan yoğun bakımda tedavi gören 20-22 hastamız var. Maalesef entübe edilen hastalarımızın yarısından çoğunu kayıp ediyoruz, çünkü bilinen kesin bir tedavisi olmayan bir hastalık bu. Virüs hastalıklarının çoğu böyledir. Burada tek silah hala aşı" diye konuştu