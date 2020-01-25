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Malatya'da vatandaşlar deprem sonrası camilere sığındı

Elazığ depreminin yıkıcı olduğu Malatya’da depremin hemen ardından artçı sarsıntılar devam ederken bazı vatandaşlar ise dondurucu soğuktan korunmak için camilere sığındı.

Elazığ depreminin yıkıcı olduğu Malatya'da depremin hemen ardından artçı sarsıntılar devam ederken bazı vatandaşlar ise dondurucu soğuktan korunmak için camilere sığındı.


Elazığ'ın Sivrice ilçe merkezli 24 Ocak günü saat 20.55'de 6.8 büyüklüğündeki depremin en fazla hissedildiği komşu kent Malatya'da deprem sonrası yüksek katlı binalarda oturan vatandaşların bazıları, artçı depremler nedeniyle tek katlı camilerde sabahladı.


Vatandaşlar, sobalı olan tek katlı camilerde bekleyerek, sabaha kadar dua etme fırsatı buldu.

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