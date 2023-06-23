Malatya'da vatandaşlar kurbanlık almak için Arefe Günü'nü bekliyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Malatya'da da Canlı Hayvan Pazarı'nda kurbanlıklar alıcılarını beklerken, satışların Arefe Günü artması bekleniyor.

Kurban Bayramı'na 5 gün kala deprem bölgesi Malatya'da Canlı Hayvan Pazarı'nda henüz bir hareketlilik yok. Bu yıl kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar her yıl olduğu gibi yine Arefe Günü pazarın yolunu tutmayı planlıyor.

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, yetiştiricilerin kurbanlıkları pazara getirerek satışa sunduklarını söyleyerek, henüz pazarda satış olarak bir hareketliliğin olmadığını belirtti. Pazarda genellikle bayrama 1-2 gün kala hareketliliğin daha da arttığını ifade eden Akın, “Çünkü yeri olmayanlar hayvanlarını en son gün Canlı Hayvan Pazarı'na getiriyorlar” dedi. Bu yıl Malatya'da küçükbaş kurbanlıkların kilogram fiyatının 110 ila 130 TL arasında değiştiğini de belirten Akın, tosun ve büyükbaş kurbanlıklarda ise fiyatın 135 ile 150 TL arasında değiştiğini söyledi.

Yetiştiricileri de uyaran Başkan Akın, “Bilmediğiniz, tanımadığınız veya herhangi bir alışverişinizin olmadığı kişilerden çek, senet alırken yine sahte para konusuna da dikkat edelim. Çünkü 1-2 senelik emeği bir günde yok etmeyelim” ifadelerine yer verdi. Malatya'nın 6 Şubat depremlerinde etkilenen illerin başında geldiğini de hatırlatan Akın, “Bu deprem sürecinde yetiştiricilerimizin yanında olmaya çalıştık ama vatandaşlarımız da yetiştiricilere destek olunması amacıyla pazarındaki yetiştiricilerden kurbanlarını alırlarsa daha iyi olur” şeklinde konuştu.

Pazardaki kurbanlıkların veteriner kontrolünde içeri alındığını ve böylece hastalığı olmayan, kurban olma şartlarını taşıyan hayvanların satışa sunulduğunu da aktaran Akın, “Diğer yandan hastalıklı bir hayvanın da buraya gireceğini düşünmüyorum. Karantina bölgeleri var bölgemizde. Burada herhangi bir hastalık yoktur” ifadelerine yer verdi.

Pazara bayramdan günler önce gelen yetiştiriciler de şu an satışlarda durgunluk olduğunu ancak bunun Arefe Günü artmasını beklediklerini söyledi. Yetiştiricilerden Mehmet Yavuz, her bayram olduğu gibi bu bayram da pazarda yer aldıklarını belirterek, “Pazarımızda şu anda fazla bir kalabalık yok. Asıl kalabalık önümüzdeki günlerde bekliyoruz. Şu anda canlı kilo 110 ile 150 lira arasında hayvanın durumuna göre değişiyor. Vatandaşların bazıları bayramın 2-3 gününü bekliyor ama pek de ucuz olmuyor” dedi.

Bir diğer yetiştirici Hacı Bayram Demez de her bütçeye göre kurbanlıkların bulunduğunu belirterek, “5 bin liradan 9 bin liraya kadar kurbanlık bulmak mümkün. 5 bin liralık bir kurbanlık ortalama 25 kilo geliyor. Daha önce satamadığımız kurbanlıkları şu anda satıyoruz. Deprem nedeniyle evi burada olmayanlar burada son günleri bekliyor. Bayramın 1 ve 2. günü daha ucuz diye bekleyenler de var. Geçen yıla göre bu yıl küçükbaş daha fazla satılıyor” şeklinde konuştu.