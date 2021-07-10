İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da vatandaşlar, yaşam tünelinde bilgilendirildi

Malatya’da vatandaşlar, polis ekipleri tarafından “Yaşam İçin Kısa Bir Mola” projesi kapsamında oluşturulan yaşam tünelinde bilgilendirildiler.

Malatya'da vatandaşlar, polis ekipleri tarafından “Yaşam İçin Kısa Bir Mola” projesi kapsamında oluşturulan yaşam tünelinde bilgilendirildiler.


Karayollarında kazaları ve can kayıplarını önlemek için İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Yaşam İçin Kısa Bir Mola" projesi Malatya'da uygulanmaya devam ediyor. Proje kapsamında kurulan yaşam tünelinde vatandaşlar, polis ekipleri tarafından bilgilendirildiler. Polis ekipleri, trafik kuralları, emniyet kemeri, öncelik hayatın öncelik yayanın konularında görsel olarak bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Öte yandan polis ekipleri, İl Müftülüğü Fahri Kığılı kuran kursunda eğitim alan anneleri “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi hakkında bilgilendirdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.