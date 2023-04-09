Malatya'da vatandaşların ihtiyacı tankerlerle karşılanıyor

Malatya'da içme suyunun halen içilememesi nedeniyle vatandaşların su ihtiyacı tankerler ile karşılanıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya içme suyu kaynağında yaşanan bir hasar nedeniyle içme suyu kullanılmıyor. İçme suyunun kaynaktan bulanık gelmesi nedeniyle vatandaşların su ihtiyacı ise tankerler ile karşılanıyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, deprem nedeniyle altyapı hatları zarar gören ve su kesintisi yaşayan bölgelere tankerlerle su taşıyarak depremzedelerin su sorununu geçici süreliğine de olsa çözüme kavuşturuyor. Özellikle yoğun nüfusun olduğu mahallelere 5 ve 10 tonluk plastik depolar yerleştirilerek kesintisiz su temini sağlanmaya çalışılıyor. Vatandaşın yiyecek ihtiyacını karşılamak için kurulan aşevlerinin su tankları günlük belirli aralıklarla dolduruluyor.

Yapılan hizmetlerden dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür eden Hoca Ahmet Yesevi Mahalle Muhtarı Orhan Ünalır, “Şehrimiz büyük bir felaket yaşadı. Suyumuz bulandı. İçme suyu sıkıntısı ortaya çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan talimat verdi. Mahallemize su tankları koydu. Su tankerleri ile su temini sağlandı. Büyük bir mahalleyiz. İlk etapta su sıkıntısı oluştu. Ancak zamanla bunun önüne geçildi. MASKİ her zaman yanımızda oldu. İnşallah en kısa sürede suyumuz eski halini alır. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Yakınca Mahalle Muhtarı Mevlüt Tunç ise, “MASKİ Genel Müdürlüğümüz mahallemize 3 adet plastik depo koydu. Sularımız eski halini alıncaya kadar bu şekilde içme suyu sorunumuz çözülmüş oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaynarca Mahalle Muhtarı Mehmet Güner ise, “Mahallemiz depremde büyük hasar aldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan, depremin ilk gününden itibaren yanımızda oldu. MASKİ bugün itibari ile 3 bölgeye su tankeri yerleştirdi. MASKİ büyük bir mücadele veriyor. Biz buna şahit oluyoruz. Su sıkıntımız çözüldü. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Karakavak Mahalle Muhtarı İhsan Güngör de, “Mahallemizde 3 bölgeye MASKİ tarafından su tankı kondu. Şuan mahallemizin içme suyu sorunu çözüldü. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan ve MASKİ Genel Müdürümüz Mehmet Mert'e teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.