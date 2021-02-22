Malatya'da Vergi Haftası

Malatya Valisi Aydın Baruş, Vergi Haftası'nda verginin önemine temas edilerek, vergi vermenin kutsal bir görev ve ihtiyaçların karşılanması için yapılan bir çalışma olduğunun iyi anlatılmasını istedi.

Malatya Vergi Dairesi Başkanı Fatih Güleç “Vergi Haftası” nedeniyle Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

Vergi bilincinin arttırılması sebebiyle 1990 yılından bu yana Türkiye genelinde Şubat ayının son haftası kutlanan ve bu yıl 32'ncisi düzenlenen ‘Vergi Haftası' kapsamındaki etkinliklere dair bilgilendirmelerde bulunan Vergi Dairesi Başkanı Güleç, Vali Aydın Baruş'a teşekkür etti.

Verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının artırılması için Vergi Haftasındaki etkinliklerin önemli olduğunu belirten Vali Aydın Baruş, vatandaşlara bunun bir mükellefiyet değil de, kutsal bir görev ve ihtiyaçların karşılanması için yapılan bir çalışma olduğunu da iyi anlatabilmek gerektiğini vurguladı.

Vergi Dairesi Teşkilatının, Maliye Teşkilatının ve onların yakın çalışma ortağı olan meslek mensuplarının vergi haftasını kutladığını belirten Vali Baruş, Vergi Dairesi Başkanı Fatih Güleç ve tüm teşkilat çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.