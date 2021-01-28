Malatya'da virüsü yok eden lamba test edilecek

Virüs, bakteri ve mantar gibi patojenleri 8-10 saniye içinde yok etme özelliğine sahip olduğu bilimsel çalışmalarla ispatlanan 222 nm dalga boyunda çalışan Ultra Viyole (UV) lamba, Malatya İnönü Üniversitesi Laboratuvarı'nda test edilecek.

Üniversite Sanayi İş Birliği kapsamında, Malatya Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. A. Fatih Kocamaz ve Genel Müdür Yardımcısı Feramuz Karaca, Malatya Teknokent Karbomer firma yetkilisi Kemal Karadağ, İnönü üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarını ziyaret etti. Mikrobiyoloji Laboratuvarı sorumlusu ve Mikrobiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Barış Otlu ve Prof. Dr. Yusuf Yakupoğulları, Teknokent ekibine laboratuvarda yürütülmekte olan faaliyetler ve yeni kurulmaya başlanan Covid-19 başta olmak üzere tüm virüslerin çoğaltımının yapılabileceği 3'üncü Seviye Temiz Oda hakkında detaylı bilgi verdi. Prof. Dr. Barış Otlu ve Prof. Dr. Yusuf Yakupoğulları, 3.'üncü Seviye Temiz Oda'nın sadece akademik çalışmalara hizmet vermeyeceği, aynı zamanda firmaların ihtiyaç duyacağı analiz çalışmalarının da burada yürütüleceği, bu yönüyle bu ortamın Türkiye'de bir ilk olacağını vurguladı.

Ziyaret sırasında, Teknokent Karbomer firması tarafından geliştirilen, insan sağlığına zarar vermediği gibi, virüs, bakteri, mantar gibi tüm patojenleri 8 - 10 saniye içinde yok etme özelliğine de sahip olduğu bilimsel çalışmalarla ispatlanan 222 nm dalga boyunda çalışan Ultra Viyole (UV) lambanın laboratuvarda her tür patojen üzerinde test edilmesi de görüşüldü.