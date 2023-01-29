Malatya'da yağışlı hava etkili oluyor

Malatya'da dün sabah saatlerinden itibaren başlayan kala karışık yağmur aralıklarla etkili oluyor.

Beklenen yağışlar Malatya'da etkili olmaya başladı. Kent merkezi ve çevresinde etkili olan kar yağışı merkezde yerini karla karışık yağmura bırakırken, kırsal mahallelerde ise etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji yetkililerinin yaptığı hava tahminlerinin ardından dün sabah saatlerinde kent genelinde başlayarak devam eden yağışların önümüzdeki hafta boyu devam etmesi beklenirken, son yılların en kurak ocak ayının yaşandığı kentte uzun zamandır beklenen yağışın gerçekleşmesi vatandaşları sevindirdi.