Malatya'da yakacak piyasası canlandı

Malatya'da doğalgaz kullanımına geçmeyen vatandaşlar, kış ayı için odun ve kömür almaya başladı.

Ekim ayının başlamasıyla birlikte kış hazırlıklarını sürdüren Malatya'da odun ve kömür piyasası bir nebze de olsa canlandı.

Malatya Mahrukatçılar Esnaf Oda Başkanı Orhan Özbek, eylül ayına göre ekim başında yakacak satışlarında biraz hareketlenme olsa da hava sıcaklığın iyi gitmesiyle beraber piyasaların tam açılmadığını bildirdi. Kömür fiyatlarının genelde dövize endeksli olduğunu hatırlatan Özbek, “Vatandaşlar da biz esnaflar da kömür fiyatlarının bu kadar pahalı olmasından dolayı rahatsız oluyoruz. Vatandaşlarımız kömür almaya geldiği zaman kömür fiyatlar neden pahalı diye bize sorduklarında, bizler de şunu diyoruz bunu yapan 5 tane ithalatçı firma, kömürü istediği gibi satıyorlar. Kömür fiyatları genelde dövize endeksli” şeklinde konuştu.

"Dolar arttıkça kömür fiyatlar artıyor"

Özbek, “Kömürlere her hafta 10 dolar üzerinde zam geliyor. 10 dolara ise Türk parasıyla 85 TL yapıyor. Esnaf olarak vatandaşa borca kömür verecek olsak 4 hafta geçse 330 bin lira esnafın zararı oluyor. Kömür pahalı olunca esnaflarımız başka kömürleri tercih etmeye başlayacak. Yerli ve milli olan mallarımız satmaya başlayacağız. Onların da kükürt oranı düşük. Onları fazla kullanmıyoruz. 287 dolara yerli kömürün yerinde maliyeti. Toplam 2 bin 700 TL'yi buluyor. 1 ton kömürün fiyatı 2 bin 600 TL ve 2 bin 700 TL arası veriyoruz. Pres kömürler ise 2 bin 500 TL civarı. Odunun tonu 950 TL civarında satılıyor” diye konuştu.

Özbek, Malatya'da birçok yerde doğalgaz olması nedeniyle köy ve bazı kırsal mahallelerde yakacak kullanıldığını kaydetti.