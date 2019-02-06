Malatya'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sancaktar Mahallesi Aslantepe Caddesi üzerinde tek katlı müstakil bir evde yalnız yaşayan Aysel Zeren'den (61) bir gündür haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese giden polis, itfaiye yardımıyla kapıyı açarak eve girince kadını kanepede hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekibinin kontrolünün ardından Aysel Zeren'in hayatını kaybettiği belirlendi. Zeren'in cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.