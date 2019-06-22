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Malatya'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Malatya’da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü olarak bulundu.

Malatya'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü olarak bulundu.


Olay Battalgazi ilçesine bağlı Hasan Varol Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Dilek sokakta bulunan bir apartmanın 2'inci katında yalnız yaşayan Saadet Kayaözü'nden (79) bir süredir haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek eve giren sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kayaözü'nün cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.

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