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Malatya'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Malatya’da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Malatya'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.


Olay Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre,Yayladamı Sokakta bulunan bir apartmanın 3'üncü katında yalnız yaşayan 77 yaşındaki Seyhan Erkal'dan üç gündür haber alamayan komşuları durumu Erkal'in yakınlarına bildirdi.Erkal'in yaşadığı eve gelen yakınları şahsı hareketsiz halde buldu.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Seyhan Erkal'in hayatını kaybettiğini belirledi.


Erkal'in cenazesi, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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