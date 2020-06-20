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Malatya'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Malatya’da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Malatya'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu. Yaşlı adamın cenazesi, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çukurdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hamamcı Sokak'ta tek katlı müstakil bir evde yalnız yaşayan Mehmet Akay'dan bir süredir haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. Akay'ın yaşadığı eve gelen ekipler şahsı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mehmet Akay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Akay'ın cenazesi, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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