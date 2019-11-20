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Malatya'da yangın

Malatya’da bir eve ait ekmek yapılan yerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Malatya'da bir eve ait ekmek yapılan yerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Olay,Battalgazi ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ravza Sokak'ta bir eve ait ekmek yapılan yerde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.


Yangının çıkışı nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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