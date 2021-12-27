Malatya'da yangın ve kurtarma eğitimi

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yangın söndürme ve kurtarma tatbikatı yapıldı. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi gereğince Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Orduzu Katı Atık Tesisi İlaçlama Biriminde tatbikat gerçekleştirildi. Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü, Sıfır Atık ve Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ve Çevre Koruma İlaçlama ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü personellerinin katılımlarıyla Sağlık Sosyal Daire Başkanlığına bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği biriminden İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Alper Kaplan ve İsmail Özbey'in gözetiminde İtfaiye Dairesi Başkanlığı eğitici personeli Seyfullah Soylu tarafından yangın sırasında yapılması gerekenlerle ilgili olarak yangın güvenliği eğitimi verilerek yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat kapsamında senaryo gereği Çevre Koruma İlaçlama ve İklim Değişikliği İlaçlama Birimi binasının 1. katında eğitim amaçlı çıkarılan yangına tatbikat gereği İlaçlama ekiplerince müdahale edildi.

"Çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Şaban Aşıcı, tatbikatla ilgili yaptığı açıklamada, “Birimlerimizdeki personellerimize acil durumda, depremde ve yangın esnasında nasıl davranılacağı, hangi müdahalelerin yapılması gerektiği konularında bilgi verildiğini belirterek, Teorik bilginin yanı sıra acil durum toplanma alanında toplanan personele yakılan ateş üzerinde yangın tüpünün nasıl kullanılacağı uygulamalı gösterildi. Allah bizi böyle felaketlerle sınamasın, olmasın diyoruz ama olduğunda da hazırlıklı olmak üzere birim personelimiz ile birlikte acil durum anında neler yapılması gerektiğine ilişkin eğitim çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Burada alınan eğitimden sonra personellerimiz olaylara daha hızlı müdahale edecektir” şeklinde konuştu.