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Malatya'da yangında 5 ev küle döndü

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bir evde çıkan yangın yandaki evlere de sıçradı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir evde çıkan yangın yandaki evlere de sıçradı. Kimsenin kalmadığı evler tamamen küle döndü.


Yeşilyurt ilçesine bağlı Hıroğlu Mahallesi'nde akşam saatlerinde 2 katlı kerpiç bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kimsenin olmadığı evde çıkan yangın kısa sürede bitişik olan 4 kerpiç eve daha sıçradı. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın sabaha karşı söndürülebildi. Yangında can kaybı yaşanmazken ağır hasar gören evler belediye ekiplerince yıkıldı. Belediye ekipleri bugün de bölgede enkaz kaldırma çalışmaları yaptı.


Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

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