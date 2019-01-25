Malatya'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi'nde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatılarak haksız kazanç elde edildiği bilgisi üzerine harekete geçildi. Gerçekleştirilen operasyonda yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 10 adet yasa dışı bahis oynatılan bilgisayar, 6 adet cep telefonu, 1 adet iddia kupon makinesi, 1 adet flaş bellek, 108 adet CD/DVD, 6 adet iddia borç listesi, 158 adet yasa dışı oynanmış iddia kuponu ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin sorgularının tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edileceği belirtildi.