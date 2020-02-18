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Malatya'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

Malatya’da jandarma ekipleri bahis oynayanlara yönelik yaptığı operasyonda 9 kişiyi gözaltına alındı.

Malatya'da jandarma ekipleri bahis oynayanlara yönelik yaptığı operasyonda 9 kişiyi gözaltına alındı.


Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışma neticesinde Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesinde bahis oynatıldığı iddiasıyla yapılan operasyonda F.B , E.K , V.A , E.T , U.Ö, B.D, A.T, B.B ve E.K isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 10 adet cep telefonu bilgisayar ve malzemeleri ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet faturasız kuru sıkı tabanca, 1 adet şarjör, 15 adet kuru sıkı tabanca mermisi, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 9 adet 7.62 fişek ele geçirildi.


Şahıslar hakkında "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Müşterek Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

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