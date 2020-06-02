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Malatya'da yasa dışı kenevir operasyonu

Malatya’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yasa dışı ekimi yapılan kenevir bitkisi ele geçirildi.

Malatya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yasa dışı ekimi yapılan kenevir bitkisi ele geçirildi.


Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, Yeşilyurt ilçesine bağlı bir mahallede yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Sabah erken saatlerde belirtilen adrese gerçekleştirilen operasyonda bin 260 kök kenevir bitkisi, 30 gram kubar esrar ile 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi.


Operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeler ise imha edildi.

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