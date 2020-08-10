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Malatya'da yasa dışı silah ticaretine darbe

Malatya’da polis ekiplerinin yasa dışı silah ticaretini önlemeye yönelik olarak düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

Malatya'da polis ekiplerinin yasa dışı silah ticaretini önlemeye yönelik olarak düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı silah ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 1 adet 9x19 mm çapında tabanca, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca, 1 adet 7.62 mm çapında tabanca, 6 adet tabanca şarjörü, 184 adet tabanca mermisi ile 12 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.


Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alınırken, şüpheli şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği bildirildi.

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