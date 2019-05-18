Malatya'da yasa dışı tombala cezası

Malatya'da bir işyerinde yasa dışı tombala oynatıldığı iddiasıyla 22 şahsa 7 bin 40 TL idari para cezası kesildi.

Türkiye genelinde yapılan Kumar ve Tombala Uygulaması kapsamında Malatya'da da 145 polisin katılımıyla polis sorumluluk bölgesinde uygulama yapıldı. Uygulamada toplam 54 kahvehane, kıraathane ve benzer yerlerde yapılan kontrollerde 760 şahsın GBT kontrolü yapılırken aranan 1 şahsın yakalandığı belirtildi.

Uygulamalar esnasında bir iş yerinde tombala tabir edilen kumar oyununun oynandığı tespit edilirken bu kapsamda şüpheli 2 şahıs hakkında ‘Kumar Oynatmaya Yer ve İmkan Sağlama' suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi.

Ayrıca kıraathane içerisinde yasa dışı tombala oynadığı tespit edilen 22 şahsa toplam 7 bin 40 TL idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen 105 TL kumar parasının kamuya aktarılması için gerekli işlemlere başlanıldığın da belirtilirken, kıraathane içerisinde 1 adet tombala makinası, 90 adet tombala topu, 1 adet televizyon, 1 adet kamera ve çok sayıda pul ile kart elde edildiği de bildirildi.

Öte yandan yada dışı kumar oyununun oynatılan işyerinin daha önce belediye tarafından mühürlendiği ancak mührün açılarak amaç dışı faaliyet gösterdiği de tespit edildi. Bu kapsamda işyerine Mühür Fekk-i suçundan da adli işlem başlatıldığı belirtildi.