Malatya'da yaya geçitleri kırmızıya boyandı

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla başlatılan, “Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu” kampanyası çerçevesinde Malatya'da yaya geçidi kırmızıya boyandı.

İçişleri Bakanlığınca trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığı arttırmak amacıyla “Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu” sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının azaltılması hedefleniyor. Kampanya çerçevesinde Malatya'da Sümer Mesleki ve Teknik Lisesi önünde Vali Hulusi Şahin, öğrencilerle birlikte boyanan yaya geçidi üzerinden geçti. Vali Hulusi Şahin uygulamanın Türkiye genelinde eş zamanlı başlatılan kampanya olduğunu ifade ederek, “ Türkiye'nin her ilinde eş zamanlı olarak İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla eş zamanlı bir etkinlik yapıyoruz. Yeni mottomuz, “ Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu” burada hedefimiz öncelikle sürücülerin yaya geçitlerindeki duruşunun hayata saygı duruşu olduğu mesajını iletiyoruz. Hedefimiz trafikteki öncelikle ölümlü kazaların sayısı azaltabilmek” dedi.

Kampanya ile trafik kazalarının oranlarını düşürülmesinin hedeflendiğini belirten Vali Şahin, “ Malatya'nın temel problemlerinden biri de trafik. Malatya'da son dönemde yaşanan kazalara da baktığımızda tedbirsizlik, dikkatsizlik, uykusuzluk gibi insan hatasında kaynaklandığını görüyoruz. Dolayısıyla bu kampanyalarla hedefimiz trafikteki insan unsurunun kazalara sebebiyet oranını olabildiğince azaltabilmek. Ölümlü kazaları azaltabilmek. Özellikle de yaya kayıplarını olabildiği kadar azaltabilmek” diye konuştu.

Vali Şahin, daha sonra ise yoldan geçen araçları durdurarak sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.