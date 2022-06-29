Malatya'da yaz spor okullarına gösterili açılış

Malatya'da yaz spor okullarının açılışı spor gösterileri ile yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları açılışı, Malatya Merkez Spor Salonunda, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, şube müdürleri, antrenörler, sporcular ve velilerin katılımı ile gerçekleşti. Açılış töreninde jimnastik, judo, güreş, badminton, masa tenisi ve eskrim sporcuları ile halk oyunları ekibi gösterilerde bulundu.

Törende bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, sporun önemine temas etti. Kayhan, “Malatya'mız da başta Şeker Spor Kompleksi olmak üzere 13 ilçemizde, bütün spor tesislerimizde bugün itibariyle büyük bir katılım ve büyük bir coşku ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları başlangıcını birlikte yapıyoruz. Her yıl rekor bir katılımla gerçekleştirilen Yaz Spor Okullarına 5 - 18 yaş grubu çocuk ve gençler, 13'ü engelli olmak üzere 40 branşta eğitim alacağı GSB Yaz Okulları ve Engelsiz Spor Okulları, geçlerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kayhan, “Malatya'mız da kayıtlara baktığımızda 184 bin genç sayımız var. Bu gençlerimizi yetenek taraması ve özellikle yüzme bilmeyen kalmasın projesi çerçevesinde bugüne kadar 21 bin gencimize yüzme öğrettik. İnşallah bu sayımızı 40 bine çıkaracağız. Gençlerimiz hareketli ve bu yaz çok hareketli geçeceğine inanıyorum. Bu anlamda bizimde Bakanlığımızın desteği ile Malatya olarak spor alt yapı ve spor tesislerimiz hızlı bir şekilde gelişiyor ve büyüyor olması bizleri mutlu etmektedir” dedi.

Yaz spor okulları için öğrenciler velileri ile birlikte gelerek kayıt bürosundan kayıt formunu doldurarak kayıtlarını yapabiliyor.