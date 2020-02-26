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Malatya'da yemek yediği esnada silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı

Malatya’da bir lokantada yemek yediği esnada pompalı tüfekle saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.

Malatya'da bir lokantada yemek yediği esnada pompalı tüfekle saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.


Olay,Yeşilyurt ilçesine bağlı Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, saat 01.50 sularında AK Sokak içerisinde bulunan bir lokantada yemek yiyen E.D.'ye F.D. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda bacaklarına isabet alan E.D. yaralanırken F.D. olay yerine geldiği araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk Müdahalesi olay yerinde yapılan E.D. kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 5 adet boş tüfek kartuşu bulurken, olayda kullanılan silahı da ele geçirdi.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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