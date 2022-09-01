Malatya'da yeni adli yıl açılışı töreni düzenlendi

Malatya'da 2022-2023 adli yılının açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Malatya'da gerçekleşen törene Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran ve Malatya Baro Başkanı Avukat Onur Demez, hakim savcı ve avukatlar katıldı

Çelenk bırakılması, saygı duruşu ve istiklal marşının okunduğu programda konuşan Malatya Baro Başkanı Avukat Onur Demez, “Hukuk devletinin ve demokrasinin olmazsa olmazı bağımsız, tarafsız yargının kurucu ve idari unsuru olan başta hakim, savcı, avukatlarımızın ve adalet sistemimiz içerisinde görev yapan tüm yargı çalışanlarının 2022-2023 adli yılını kutluyorum." dedi.

Yeni adli yılda Malatya'da kurulacak olan Bölge Adliye Mahkemesi'nin faaliyete geçirilmesi ve kentteki tüm yargı camiasının ortak sorunu olan yeni adliye binasının yapımının tamamlanarak kullanıma elverişli hale getirilmesinin en büyük temennileri olduğunu kaydeden Demez, "Yine bu vesile ile üç sacayağı olan karar, iddia ve savunmayı temsil eden hakim, savcı ve avukatların birlikte daha güçlü olduğunu bilerek; bu sacayaklarından birinin olmamasının veya geri planda tutulmasının adalete engel olacağını belirtmek isteriz. Adil yargılanma ve adaletin tecellisi hedefleri ve birlikteliğimiz ile bu adli yılda da var olan gücümüze güç katacağımız inancı içerisindeyiz. Hukukun üstünlüğünden, adaletten, sosyal hukuk devletinden; bağımsız, tarafsız, güven veren yargıdan ödün verilmeyecek bir adli yıl olmasını temenni ederek, görevi başında şehit olan yargı mensuplarımızı rahmetle yad ediyor, yeni adli yılın ülkemize, milletimize ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.