Malatya'da yeni buğday pazarı projesinde sona gelindi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Belediye Meclis Salonunda düzenlenen istişare toplantısında, Yeni Buğday Pazarı Projesi hakkında bilgiler verdi. Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şevket Keskin, Malatya Kayısı Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ile Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve esnafların katıldığı toplantıda konuşan Başkan Gürkan, Büyükşehir Belediyesi olarak amaçlarının Yeni Buğday Pazarının insan onuruna uygun bir çalışma koşulu içerisinde olması olduğunu söyledi.

Gürkan: Temel esas aldığımız şey kamudur

Malatya'ya yıllardır yapılmayan yatırımların kazandırıldığını ifade eden Gürkan, “Malatya'da yıllardır yapılmayan Vagon Fabrikası, Yimpaş, Kuzey Çevre Yolu, Güney Kuşak Yolu, Kuzey Kuşak Yolu, Şire ve Buğday Pazarı yapılıyor. Bir elin değmesi gerekiyordu. Biz bu hizmet ve yatırımları siyaseten bir fotoğraf olarak kullanmadık ve kullanmayacağız. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Cumhuriyet tarihinde hiç kimseye nasip olmayan bin 500 kilometreye yakın asfalt yol yapıldı. Bu büyük bir rekordur. Belediyelerin en sıkıntılı olduğu bir dönemde bu çalışmalar yapılıyor. Bir metre yer satılmadı. 4 bin dönüm yer alındı. 1 kuruş kredi alınmadan yapıldı. Bunlar Malatya tarihinde bir dönüm noktasıdır” ifadelerine yer verdi.

Yeni Buğday Pazarı'nın Malatya açısında önemli bir yatırım olacağını dile getiren Gürkan, “Bu anlamda 70 dönümlük bir yerin Yeşiltepe mevkiinde ihdas edilerek, oranın Yeni Buğday Pazarı olması noktasında ilgili arkadaşlarımız çalışmaları son noktaya getirdiler. Dükkanları küçük-orta ve büyük olmak üzere 3 kategoride yapacağız. Yeni Buğday Pazarı çalışmalarının hepsi esnaflarımızın menfaatlerine uygun bir yapı formatında ve Malatya'mıza yakışan modern bir yer olacaktır. Bizlerin temel esas almış olduğumuz şey kamudur. Her yaptığımız iş kamunun menfaatinedir. Kamunun lehine olan işlemlerdir. Şahsa, kişiye, kuruluşa, gruba yönelik tutum ve davranış bu mecliste ve belediyede olmaz ve olmayacaktır” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın konuşmasının ardından Yeni Buğday Pazarı Projesinin sunumu gerçekleştirildi.

Yapılan sunum sonrası esnaflar Başkan Gürkan'a istek ve taleplerini ilettiler.