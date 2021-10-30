Malatya'da yeni fidancılar sitesi hazır

Malatya'daki fidancılar yeni sitesine kavuşuyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanmak üzere olan Yeni Fidancılar Sitesi, Kasım ayı itibariyle hizmete girecek.

Fidancılar Kooperatifi Başkanı Abuzer Yumrutepe, konuyla ilgili yaptığı açıklamada emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yaklaşık 12 yıldır Malatya'ya yeni bir fidancılar sitesi yapılması için çaba gösterdiklerini ifade eden Fidancılar Kooperatifi Başkanı Abuzer Yumrutepe, yeni yerin tahsisi ve sitenin yapımında emeği geçen başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan olmak üzere herkese teşekkür etti.

Yeni Fidancılar Sitesi'nin Kasım ayı itibariyle hizmete başlayacağını açıklayan Yumrutepe, bununla birlikte korsan çalışan fidancılara yönelik daha kolay önlem alınabileceğini vurguladı.

Malatya'nın kayısı üretiminde dünyada birincisi olduğuna dikkat çeken Yumrutepe, bunun temel taşlarının fidancılar olduğuna ifade etti.