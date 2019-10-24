İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da yeni hastane 28 Ekim'de hizmette

Malatya’da yeni inşa edilen Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’nin 28 Ekim Pazartesi günü hasta kabulüne başlayacağı bildirildi.

Malatya'da yeni inşa edilen Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nin 28 Ekim Pazartesi günü hasta kabulüne başlayacağı bildirildi.


Malatya İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Recep Bentli, "İlimizde 50 yılı aşkın süredir hizmet veren eski SSK Hastanesi olarak bilinen Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beydağı Kampüsü binalardaki, Fizik Tedavi Rehabilitasyon, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Hastalıkları Acil, poliklinik ve servislerimiz 28 Ekim 2019 tarihinde yeni hizmet binamıza taşınacaktır" dedi.


Eski hastaneden yeni hastaneye taşınma sürecinin hafta sonunda yapılacağı belirtilip, 28 Ekim Pazartesi günü yeni hastanede hasta kabulüne başlanacağı ifade edildi.


Şeker Fabrikası arazisi üzerine yapılan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında inşa edilen Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi, 300 yataklı ve 50 yoğun bakım ünitesine sahip olduğu belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.