Malatya'da yeni seslere eğitim

Malatya İnönü Üniversitesi Radyosu Radyo Kampüs'te program yapacak yeni radyoculara yönelik düzenlenen bir haftalık eğitim programı başladı.

Radyo Kampüs öğrencileri için planlanan eğitim programı ile ilgili bilgi veren İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi ve Radyo Kampüs Genel Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bahar Öztürk, geleceğin radyocularını yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi. Öztürk, “Radyo Kampüs'ün yeni yayın dönemi için mülakatla seçtiğimiz öğrencilerimizin eğitimleri başladı. Amacımız öğrencilerimizin daha donanımlı daha bilgili ve yayıncılığa daha hâkim olmalarını sağlayabilmektir. Gün gelip Radyo Kampüs'e veda ettiklerinde ‘Ben radyo programı da yaptım.' diyebilmeleri ve iş hayatına daha hazır halde başlayabilmeleri açısından uygulama birimlerinde görev almaları, bu sayede tecrübe kazanmaları, kendileri için çok önemli ve değerli. Bizler de öğrencilerimizin başarılı programlarıyla ve yaptıkları projelerle mutlu oluyoruz” dedi.

Öztürk, 20 öğrencinin eğitimlerinin radyo programcılığı, spikerlik-diksiyon ve teknik eğitim olmak üzere üç aşamadan oluştuğunu ve bir haftalık eğitim süreci ile öğrencilerin radyo yayıncılığına dair gerekli yetiye sahip olacaklarını söyledi.

Radyo Kampüs'e kampüsfminönü.edu.tr internet adresi ile 90.9 radyo frekansından ulaşılabildiği hatırlatıldı.