Malatya'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Malatya'da 2021 yılının ilk bebeği Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi. Yunus Emre adının verildiği bebeğin ailesinin yeni yıldan temennisi ise korona virüsün biran önce sona ermesi oldu.

2021 yılının ilk dakikalarında Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Servisi'nde dünyaya gelen erkek bebek yeni yılın ilk doğumu olarak kayıtlara geçti. Seher ve Emre Tutal çiftinin ikinci çocukları olarak dünyaya gelen bebeğe Yunus Emre ismi verilirken, anne Seher Tutal bebeğini kucağına aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Yeni yıldan temennisinin biran önce bu pandeminin sona ermesi olduğunu ifade eden anne Tutal, “Bebeğimize Yunus Emre adını verdik. Yeni yıl herkese hayırlı olsun, salgın biran önce bitsin. Çocuklarım artık dışarı çıksın, oynasınlar, maskelerden kurtulalım. 2020 yılı çok kötü geçti, çocuğumu bu hastalıkta nasıl doğrucam diye düşünüyordum, Allah'a şükürler olsun, iyi bir doğum gerçekleşti” dedi.

Kadın Doğum Uzmanı Dr. Eyüp Gökan ise 2021 yılının ilk bebeğinin 2 kilogram 800 gram olarak dünyaya geldiğini aktararak “Annemiz ve bebeğinin sağlık durumu iyi. Yeni yıldan beklentimiz Covid-19 salgınının biran önce son bulması. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam edelim. Bizlerde elimizden geleni yapacağız, halkımız bu konuda bize destek versin” diye konuştu.