Malatya'da yeni yılın ilk dakikalarında kavga: 2 yaralı

Malatya'da yeni yılın ilk dakikalarında 2 grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay Kanalboyu Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi.Edinilen bilgilere göre Kanalboyu Caddesi üzerinde bulunan bir kafede yeni yıl kutlamalarının ardından iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.Kavga polis ekiplerinin müdahalesi ile ayrıldı. Kavgada 2 kişi darp sonucunda yaralanırken olaya karıştıkları belirlenen 2 şüphelide gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.