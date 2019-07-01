Malatya'da yetim çocuklar yararına kermes

7 gün sürecek olan kermesten elde edilen gelirler gıda paketi olarak yetim ailelere ulaştırılacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında düzenlenen kermesin açılışına, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Kadın kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İhsan Çolak ve vatandaşlar katıldı.

Burada bir konuşma yapan Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı İhsan Çolak, “7 sürecek olan kermesten elde edilen gelirler gıda paketi olarak yetim ailelere ulaştırılacak. Tüm Malatyalı hemşehrilerimizi kermese davet ediyoruz. Kermesimiz 08.00-22.00 saatleri arasında hizmet verecek” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise kermesin hayırlı olmasını temenni ederek düzenleyenlere teşekkür etti.