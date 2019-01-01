Malatya'da yılbaşı kutlamaları coşkulu geçti

Malatya 'da eğlence merkezlerinde düzenlenen yılbaşı kutlamaları, vatandaşların katılımıyla coşkulu kutlandı.

Malatya'da eğlence merkezlerinde düzenlenen yılbaşı kutlamaları, vatandaşların katılımıyla coşkulu kutlandı. Kent merkezinde ise, polisler tarafından denetim yapıldı.

Eğlence merkezlerinde vatandaşlar, saatler 00.00'ı gösterdiğinde geri sayımla birlikte yeni yıla “merhaba” dedi. Yeni yıla giren vatandaşlar bir birlerini kutlarken, gece müzik programı ile devam etti.