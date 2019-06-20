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Malatya'da yıldırım düştü: 1 ölü

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.


Olay, Akçadağ ilçesine bağlı İkinciler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kendine ait kayısı bahçesinde çalışan Kemal Canbay'ın (50) bulunduğu noktaya yıldırım düştü.Meydana gelen olayda Kemal Canbay hayatını kaybetti.İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.


Canbay'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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