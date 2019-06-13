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Malatya'da YKS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz

15-16 Haziran tarihlerinde YKS’ye girecek adaylar, Malatya Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarından sınav giriş belgesini göstererek ücretsiz yararlanacak.

15-16 Haziran tarihlerinde YKS'ye girecek adaylar, Malatya Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarından sınav giriş belgesini göstererek ücretsiz yararlanacak.


Malatya Büyükşehir Belediyesi, bu hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilerin özel halk otobüsleri hariç, MOTAŞ'a ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanacağını açıkladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 15 -16 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS sınavına girecek olan üniversite adayı öğrencilere, Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçlarının ücretsiz olarak hizmet vereceklerini belirtti. Başkan Gürkan, “ÖSYM tarafından 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan YKS sınavına girecek olan üniversite adayı öğrencilerimiz Büyükşehir Belediyemize ait toplu taşıma araçlarından sınav giriş belgelerini göstermeleri durumunda ücretsiz olarak yararlanacaklar. Sınava girecek tüm üniversite adaylarımıza başarılar diliyor, emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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