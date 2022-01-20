Malatya'da yoğun kar için şükür kurbanı

Malatya'da yıllar süren kar hasretinden sonra 2 günde yağan kar nedeniyle şükür için kurban kesildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı nedeniyle ‘şükür kurbanı' kesilerek, karlar su kaynağı olacağı için dua ve şükür edildi.

MASKİ hizmet binası önünde dualar eşliğinde gerçekleştirilen kurban kesimine, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, MASKİ genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve personeller katıldı.

“Kar, bolluk demek, bereket demek”

Şükür kurbanı kesiminin ardından konuşan MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, bol ve bereketli bir kar yağışının olduğunu belirterek, “Son yılların en büyük kar yağışını aldık. Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki günlerde de ilimiz için kar yağışı gözüküyor. Yağışların bolluğu su bolluğu demektir. Gelecekte su sıkıntısı yaşamayacağımız anlamına geliyor. Barajlarımız doluyor, göletlerimiz doluyor, yeraltı kaynaklarımız besleniyor. İnşallah bu yıl hasat mevsiminde çiftçilerimizin yüzü gülecek. Kar, bolluk demek, bereket demek. Bu yıl bereketli bir yol olacak İnşallah. Bizlerde MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Allah için şükür kurbanı kestik. Allah kabul etsin” dedi.