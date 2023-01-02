Malatya'da yoğun sis etkili oluyor

Malatya'da kent merkezinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü.

Malatya'da gece yarısından itibaren bazı bölgelerinde görülen yoğun sis sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altını düşerken sürücüler takip mesafesini açarak yavaş seyretmeye çalıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sisin etkili olduğu yerlerde dikkatli olunması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücüleri uyardı.

Sisin kent genelinde bir süre daha etkili olması bekleniyor.