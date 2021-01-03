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Malatya'da yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

Malatya’da yoğun sis nedeniyle oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Malatya'da yoğun sis nedeniyle oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Malatya'da bir süredir etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi kısalırken, kent merkezini etkisi altına alan sis, ağaç ve çiçeklerdeki kırağı ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü kent merkezinde sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları için polis ekipleri tarafından uyarılırken, il genelinde yoğun sisin bir süre daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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