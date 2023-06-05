Malatya'da yol ve asfalt çalışmaları devam ediyor

Şehrin her köşesini şantiye alanına çeviren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı M. Hakan Demir, Aşağıbağlar Mahallesi Aspuzu Caddesi'ndeki yol bakım ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek, mahallede yapılan hizmetlerin son durumu hakkında bilgiler aktardı. Malatya genelinde yol çalışmalarına başladıklarını ifade eden Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Hakan Demir, kent genelinde yol çalışmalarının bütün hızıyla devam ettiğini belirterek, “Aşağı Bağlar Mahallesi'ne bağlı Aspuzu Caddesi'nde de asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor. Daha öncesinde buranın altyapı çalışmaları tamamlanmıştı. Altyapı çalışmaları sonrasında asfalt kalitesinde bozulma olan alanları gerek birinci kat asfaltımız gerekse de asfalt kalitemizi yenileyerek caddemizdeki yol akışını daha konforlu bir hale getiriyoruz. Bilindiği üzere Aspuzu Caddesi, Güney Kuşak Yolunun Fahri Kayahan Bölgesi, Tecde İsmet Paşa Caddemizle bağlantılı kavşağımızdır. Buradaki sıcak asfalt çalışmalarımızı sonuçlandırdığımızda daha güvenli ve konforlu bir yol olacaktır” dedi.

Yol çalışmaları çerçevesinde Malatya merkezde asfalt çalışmalarını, kaldırım, aydınlatma ve bisiklet yollarını yenilemek için ihaleleri yaptıklarını da söyleyen Demir, “Deprem etkisinden arınmış veya depremden az zarar görmüş, semtlerimizden başlamak üzere caddelerimizde yol yenileme çalışmalarımız bu yıl içinde son hızıyla devam edecektir. Kırsal alanlarda da Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'ın bize sağlamış olduğu destekler çerçevesinde ihalelerimizi yaptık. Buralarda da çalışmalarımız başladı” şeklinde konuştu.