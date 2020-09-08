Malatya'da yol yapım çalışmaları son sürat

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Fahri Kayahan ile Altın Kayısı bulvarlarını birbirine bağlayan Şehit Sami Kıbrız Caddesinde yapılan düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Yeşilyurt İlçesi Çilesiz Mahallesinde yer alan Şehit Sami Kıbrız Caddesinde alt ve üst yapı düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Yapılan çalışmaların hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Malatya'nın her köşesinde Büyükşehir yoğun bir çalışma içerisinde. Sadece yol asfalt birimimizin 85 şantiyesi var. Yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve cep parkları noktasında arkadaşlarımız yoğun ve güzel bir çalışma yapıyorlar” dedi.

İnceleme gezisinde hazır bulanan AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, “Şehrimizin gelişen bölgesinde yer alan Şehit Sami Kıbrız Caddesindeki düzenleme çalışmaları tamamlanmak üzere. Çilesiz Mahallemizin bu güzel semtine böyle güzel bir çalışmanın yapılması bizleri mutlu etti” ifadelerini kullandı.

3 okulun kullandığı yol

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, “Şehit Sami Kıbrız Caddemiz 25 metre genişliğinde ve 2 kilometre uzunluğunda. Burada kaldırım, asfalt çalışmasının yanı sıra geliş gidiş bisiklet yoluyla birlikte cep parklarını yapıyoruz. Yoğun kullanılan bir cadde. Burada 3 okulumuz var. Yürüme alanı yoktu. İnşallah kısa sürede tamamlayarak Fahri Kayahan'ı Altın Kayısı Bulvarına bağlayacağız” açıklamasında bulundu.

Çilesiz Mahalle Muhtarı Veysel Özfındık da yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek; Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini belirtti.