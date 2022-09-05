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Malatya'da yolcu otobüsü yan yattı: 4 yaralı

Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü yan yattı.

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü yan yattı. Kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza, 19.45 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ'a ait Dilek-Merkez hattında çalışan sürücüsü öğrenilemeyen 44 AL 793 plakalı halk otobüsü, kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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