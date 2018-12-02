Malatya'da yollar güvenli hale geliyor

Yapmış olduğu hizmetlerde vatandaş memnuniyetini ön planda tutan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla asfaltlama çalışmalarının tamamlandığı yollarda 2018 yılı içerisinde yaklaşık 2 bin 630 km yatay işaretleme (yol çizgisi) çalışması ile yaklaşık

8 bin 900 düşey işaretleme(levhalama) çalışması gerçekleştirdi.

Kırsal bölge yollarında trafik yön levhalarının bulunmaması, var olanların ise çok yıpranmış olması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında yaklaşık olarak 8 bin 900 levhalama çalışması yapılarak önemli bir eksikliğin giderilmesi sağlanmış oldu.

Özellikle ilçelerde bulunan grup yıllarında trafik akışını düzenleyecek şekilde gerekli levhalama çalışmaları yapan ekipler, yıl içerisinde yaklaşık 2 bin 630 km yol işaretleme çalışması ile yaklaşık 8 bin 900 adet levhalama çalışması ile yollar trafik açısından daha güvenli hale getirildi.

Malatya genelinde asfalt çalışmalarının tamamlandığı diğer yollarda da Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar devam ediyor.