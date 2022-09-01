Malatya'da yurt kapasitesi 4 kat arttı

Malatya'da Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurdu kapasitesi son 20 yılda 4 kat arttı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,sosyal medya hesabında, Malatya'da İlhan Akıncı Öğrenci Yurdu'nun öğrencilerin kullanımına hazır olduğunu duyurdu.İnönü Üniversitesi kampüsünde bulunan ve hizmete hazır hale getirilen İlhan Akıncı Öğrenci Yurdu'nda 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrenci barındırılacak. Bakan Kasapoğlu mesajında, "2 bin 670 kişilik yurdumuz, yeni eğitim döneminde tam kapasite ile gençlerimizi ağırlayacak. Üniversite hayatınızda ihtiyaç duyacağınız tüm alt yapı yurtlarımızda sizlerin kullanımına hazır. Malatya'mıza hayırlı, uğurlu olsun " değerlendirmesinde bulundu.

Böylece 2002 yılında Malatya'da 2 bin 838 olan öğrenci kapasitesi, yeni açılan yurtlarla birlikte 11 bin 406'ya çıkmış oldu. Bu rakam ile Malatya'da Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurdu kapasitesi son 20 yılda 4 kat arttı.