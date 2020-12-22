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Malatya'da yurtta kalan 7 kız çocuğu kayıplara karıştı

Malatya’da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Miad Sevgi Evleri ve Kız Yetiştirme Yurdu’nda kalan 7 kız çocuğu kayboldu.

Malatya'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Miad Sevgi Evleri ve Kız Yetiştirme Yurdu'nda kalan 7 kız çocuğu kayboldu.



Edinilen bilgilere göre, akşam 19.30 sularında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Miad Sevgi Evleri ve Kız Yetiştirme Yurdu'nda kalan 8 kız çocuğunun yurtta olmadığını fark eden yetkililer durumu polis ekiplerine bildirdi. Konuyla ilgili olarak hızlı bir şekilde çalışma başlatan ekipler kız çocuklardan birini Beylerdersi Viyadüğü üzerinde yürür halde buldu. Bulunan kız çocuğu yurda teslim edilirken, diğer 7 kız çocuğunun bulunması için çalışmalarını Beylerderesi eski yol bölgesinde yoğunlaştıran ekipler burada çocuklara dair bir iz, emareye rastlayamadı.


Kent genelinde başta şehir giriş ve çıkışları olmak üzere, ilçeler ile otogar ve garlarda geniş çaplı araştırma başlatan ekipler kayıplara karışan, E.S., S.D.,E.B.E.,Z.Y.,A.H. ve E.Y.'yi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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