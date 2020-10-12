Malatya'da yüz yüze eğitim tedbirlerle başladı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında Mart ayından beri okula gidemeyen ilkokul 2, 3 ve 4'üncü sınıflar ile ortaokul 8 ve lise 12'nci sınıf öğrencileri bugün kademeli olarak 2020-2021 eğitim-öğretim dönemine başladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle Mart ayından bu yana eğitim-öğretim uzaktan eğitim ile devam ederken yeni eğitim sezonunda sadece ana sınıfı ve birinci sınıflar 21 Eylül'de ders başı yapmıştı. Sağlık Kurulunun tavsiyeleri ile bugünde tüm yurtta olduğu gibi Malatya'da da ilkokul 2.3.4'üncü sınıflar, ortaokul 8'inci sınıf ile lise hazırlık ve 12'nci sınıf öğrencileri de yüz yüze eğitime başladı.

Haftada iki gün gerçekleştirilecek olan yüz yüze eğitim öncesi tüm okullarda hijyen ve temizlik üst seviyeye çıkarıldı. Girişte ateşleri ölçülerek sınıflara alınan öğrencilerin, oturma düzenleri sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yeniden dizayn edilirken maskesiz dolaşıma da izin verilmiyor.

Öğrenciler uzun bir aranın ardından seyreltilmiş de olsa yüzyüze eğitim görecek olmanın mutluluğunu yaşarken, virüsün biran önce sona ermesini isteyerek okullarına eskisi gibi gitmek istediklerini söylediler.