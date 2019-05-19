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Malatya'da yüzme grup müsabakaları

Okullar arası Yüzme Grup Müsabakaları heyecanı sürüyor.

Osman Çağlı Kapalı Yüzme Havuzunda yapılan müsabakalar büyük bir çekişmeye sahne olurken, yarışlara sporseverler büyük ilgi gösteriyor.


Okullar arası Yüzme Grup Müsabakalarına 56 kulüpten 80 erkek, 88 bayan olmak üzere toplamda 168 sporcu katılıyor. Organizasyonun açılış töreninde bir konuşma yapan Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, “İlimize hoş geldiniz. Üç gün sürecek olan Okullar arası Yüzme Grup Müsabakalarında yarışacak tüm sporculara ve antrenörlerine başarılar diliyorum'' dedi.


Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç'ın konuşmasının ardından müsabakalar başladı.

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