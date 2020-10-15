Malatya'da zabıta ekiplerinden trafik denetimi

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı trafik ekipleri Malatya'da trafik sıkışıklığının yaşanmaması için sorumluluk alanı içerisinde bulunan caddelerde denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi trafik ekipleri ana caddeler üzerinde park yasağı olan alanlar ile özellikle semt pazarlarının kurulduğu yerlerde gerekli tedbir ve önlemleri alarak olası trafik sıkışıklığının önüne geçmek için denetimlerini sıklaştırdı. Trafik ekipleri haftanın 7 günü şehrin belirli noktalarında kurulan semt pazarlarının giriş ve çıkışlarında meydana gelecek trafik sıkışıklığının önüne geçmek, çift sıra parkı engellemek, trafik yoğunluğunun önüne geçmek ve özellikle toplu taşıma araçlarının rahat bir şekilde seferlerini sürdürebilmeleri için denetimlerine aralıksız bir şeklide devam ediyor.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde araç sürücülerinin mağduriyet yaşamaması için kurallara uymaları istenirken, araç ve yaya trafiğini olumsuz etkileyenler hakkında ise gerekli yasal işlemlerin yapılacağı belirtiliyor.