Malatya'da zehir tacirlerine darbe

Malatya'da polis tarafından düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlıların 9'u tutuklandı.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede çalışmalarını devam ettiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları 4 ayrı çalışmada 636 gram metamfetamin maddesi, 287 adet yeşil reçeteye tabi hap, 30 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ile 9 bin TL sahta para ele geçirdi.

Operasyonlar da 11 zanlı gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı 2'sine ise adli kontrol uygulandı.