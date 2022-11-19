Malatya'da zehir tacirlerine darbe üstüne darbe

Operasyonlarda gözaltına alınan 54 zanlıdan 40'ı tutuklandı.

Malatya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Malatya merkezli Denizli ile Elazığ'da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 53 bin 764 adet yeşil reçeteye tabi hap, 15 kilo 566 gram skunk, 5 kilo 275 gram esrar maddesi 251gram metamfetamin , 40 gram sentetik kannabinoid, 13 adet ecstasy hap, 4 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet pompalı tüfek, 4 adet hassas terazi ile suçlardan elde edildiği değerlendirilen 45 bin 945 TL para ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde 54 şüpheli gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u adli kontrol şartıyla 5 ‘i savcılıkça serbest bırakıldı 40 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.