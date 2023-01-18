Malatya'da zehir tacirlerine darbe üstüne darbe

Malatya'da polis tarafından torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaylarda gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

Uyuşturucu imalatı ticareti ve kullanımı ile mücadelesini sürdüren Malatya il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen üç ayrı operasyonda 56,50 gram metamfetamin, 63 adet ecstasy hap, 619 adet sentetik ecza hap, 1 adet aparat ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 720 TL ele geçirildi.

Operasyonlarda 11 zanlı gözaltına alınırken, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklanırken 3 şahsa ise adli kontrol uygulandı.